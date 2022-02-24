تعلن السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس تلبية لرغبات جمهور الركاب وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022 وهى كالتالى : - يتم تعديل ميعاد قطار رقم 603 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25 طبقا للجدول المرفق . - يتم تعديل ميعاد قطار رقم 604 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 طبقا للجدول المرفق . - يتم تعديل ميعاد قطار رقم 605 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30 طبقا للجدول المرفق . - يتم تعديل ميعاد قطار رقم 606 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 طبقا للجدول المرفق .

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