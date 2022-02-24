التعليم العالي: جامعة السويس تحصل على مشروع شبكة الجامعات الإفريقية النمساوية

تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.السيد عبدالعظيم الشرقاوي القائم بعمل رئيس جامعة السويس، بشأن حصول فريق بحثى من كلية العلوم بالجامعة على مشروع شبكة الجامعات الإفريقية النمساوية Africa-UniNet) ).
وأشار التقرير لحصول جامعة السويس على مشروع "Biosorbents for sustainable wastewater treatment" ، والخاص بمعالجة مياه الصرف الصحي، ويأتي المشروع في إطار الشراكة بين الجامعة وهيئة التبادل الثقافي النمساوي (Oead) .
ولفت التقرير لدخول جامعة السويس كشريك رئيسي مع جامعة دانوب النمساوية وجامعة جوهانيس النمساوية، وبمشاركة تسعة جامعات إفريقية من دول غانا، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، وأوغندا.
ويتكون الفريق البحثي للمشروع من لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بالجامعة بقيادة رئيس الجامعة؛ بهدف إلى إيجاد طرق مستدامة وصديقة للبيئة؛ للتخلص من الملوثات ومعالجة مياه الصرف.
وأكد التقرير على حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، بما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والمياه، والغذاء، والصحة العامة.
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