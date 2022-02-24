رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية...

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

واستهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى ازمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.