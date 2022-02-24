سعفان يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات.. وبدء التدريب علي 3 مهن بدمياط الجديدة

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط علي مهن التبريد والتكييف، وكهرباء التركيبات، والتفصيل والخياطة، على أن يبدأ التدريب من يوم 6 مارس المقبل بواقع 200 ساعة تدريبية .

وأوضحت منى الأطروش مدير المديرية ، أن التدريب يوفر للمتدربين شهادة معتمدة عند نهاية التدريب تؤهله للعمل بها في هذا المجال ، كما يحصل الأوائل من كل ورشة تدريبية على جوائز عينية ، مشيرة أن المركز يتوافر فيه أحدث المعدات والأجهزة التدريبية تحت أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن .

وأضافت مدير المديرية أن المستندات المطلوبة للتقدم لحجز التدريب هي : صورة بطاقة الرقم القومي ، وصورة شخصية ، وصورة المؤهل الدراسي إن وجد ، وصورة شهادة الميلاد ، والتقديم بمقر مركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث ، كما يمكن التواصل هاتفياً على الأرقام التالية : 01065627605 أو 01223255734 .