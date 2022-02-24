تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين إلى نيويورك

توجه مصر للطيران عناية عملائها المسافرين إلى / من مطار جون كينيدي (JFK) بنيويورك بأنه تقرر اعتبارا من (1) مارس المقبل أن يكون وصول وإقلاع رحلات مصر للطيران من خلال مبنى الركاب رقم 1 (Terminal 1) بمطار جون كينيدي بنيويورك
من الجدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلة واحدة يوميًا بين القاهرة ونيويورك بطائرتها من طراز بوينج B777-300ER والتي تسع لعدد 346 مقعدا من بينها 49 مقعدا " Full Flat Bed" بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بجميع الدرجات على متن الطائرة .
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