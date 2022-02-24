/681439/محترفوا-البرازيل-يستغيثون-بسلطاتهم-لإخراجهم-من-العاصمة-الأوكرانية-بعد-عدوان-روسيا-فيديو

ناشد بعض لاعبي البرازيل المحترفون في الدوري الأوكراني، مسئولو بلادهم، لإخراجهم من العاصمة الأوكرانية كييف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، صباح اليوم الخميس عن غزو شامل على جميع مناطق بلاده.

لاعبي البرازيل المحترفين بأوكرانيا

ويتواجد في دينامو كييف لاعب برازيلي واحد هو فيتينيو، بينما يضم شاختار 13 لاعبا برازيليا.

واجتمع الـ 14 لاعبا وأسرهم في فندق في العاصمة الأوكرانية كييف، وسجلوا الفيديو معاً لمناشدة السلطات البرازيلية المسئولة، وإنقاذهم بعد بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب الصحفي البرازيلي أرثور كويزادا.

بيان الاتحاد الأوروبي بعد عدوان روسيا على أوكرانيا

يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تشكيل لجنة تنفيذية استثنائية غدًا الجمعة، من أجل تقييم الوضع بين أوكرانيا وروسيا واتخاذ الإجراءات اللازمة حول مكان لعب نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم والذي كان مقرر لعبها في سانت بطرسبرج في مايو القادم.

حيث بدأت عملية عسكرية روسية بإقليم دونباس، والذى أعلن الرئيس الروسى بوتين استقلاله عن أوكرانيا منذ أيام، حيث ترى روسيا بأن قواته تحمى الإقليم ولا توى احتلال أوكرانيا.

ومن ناحيه اخري طالبت الحكومة البريطانية بسحب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر له 28 المقبل من سانت بطرسبرج الروسية.

نتيجة مباراة بنفيكا وأياكس أمستردام

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بنفيكا البرتغالي وأياكس امستردام الهولندي، بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم توسان تاديتش بالهدف الأول للفريق الهولندي، في الدقيقة الثامنة عشر ليعود بنفيكا بالتعادل في الدقيقة الـ 26 عن طريق سيباستيان هالر لاعب الفريق الهولندي بالخطأ في مرماه.

سجل سبياستيان هالر الهدف الثاني له في المباراة ولكن هذه المره في شباك الخصم ويتقدم أياكس بثنائية في الدقيقة التاسعة والعشرين، ليعود بنفيكا بالتعادل في الدقيقة الـ 72 عن طريق رومان يارمتشوك.