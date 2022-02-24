/681447/وزيرة-التعاون-الدولي-نتطلع-إلى-توسيع-نطاق-التعاون-الإنمائي-مع-الصندوق-الدولي-للتنمية-الزراعية

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بعثة مكتب التقييم المستقل IOE بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وذلك في ختام زيارتها لمصر، بهدف التقييم المؤسسي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، لتعزيز أنشطة التنمية الريفية والزراعية على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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ورحبت المشاط، بمسئولي بعثة التقييم في مصر، معبرة عن تقديرها للمهام التي قاموا بها خلال الفترة من 15-22 فبراير الجاري، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".

وأشارت إلى التعاون الاستراتيجي والشراكة القوية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يسهم في تطوير قطاع الزراعة وتحقيق التنمية الريفية، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية التنمية الوطنية 2030، موضحة أن الحكومة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من خلال التعاون الإنمائي في المشروعات الجديدة بما يتسق مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة وبما ينعكس على الارتقاء بسبل العيش للمواطنين في ريف مصر وتطوير قطاع الزراعة.

رانيا المشاط: نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: التعاون الوثيق بين مكتب الصندوق في مصر والجهات المعنية والدعم والتنسيق المستمر لتنفيذ الشراكات وتحقيق الأهداف المرجوة منها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري PRIME، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE ، والتي تعزز التنمية الريفية وتحقق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التركيز على قطاع الزراعة الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتة إلى الزيارة الميدانية التي قام بها وفد أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمصر خلال أكتوبر الماضي، لتفقد المشروعات المنفذة على أرض الواقع ومقابلة المستفيدين منها وهو ما يعكس فعالية مشروعات التعاون الإنمائي التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المعنية.

وأبدت المشاط، تطلعها لفتح آفاق العمل المشترك والتوسع في المشروعات المنفذة لتعزيز التنمية الريفية والتحول نحو قطاع زراعة ذكي ومستدام، والوصول لمزيد من المستفيدين بما يلبي أولويات الدولة التنموية، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في جهود العمل الإنمائي.

من جانبه، وجه سوبيرمانيام نانثيكيسان، رئيس فريق التقييم بمكتب IOE التابع للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على الدعم الذي قدمته خلال زيارة البعثة لمصر لإجراء التقييم المؤسسي الثاني لتجربة الإيفاد في مجال اللامركزية والوقوف على طبيعة الدعم الذي يقدمه مكتب الصندوق المتعدد الأقطار في مصر لأنشطة الصندوق الإقراضية وغير الإقراضية في مصر وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم رئيس فريق التقييم، عرضًا تقديميًا حول أبرز النتائج التي تم التوصل إليها بشأن عملية التقييم، موضحًا أنها ستسهم في وضع التوصيات اللازمة لتعزيز أنشطة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر والدول التي يستهدفها من خلال مكتبه متعدد الأقطار، وأهمية فتح آفاق جديدة لمشاركة القطاع الخاص.