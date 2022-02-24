/681448/منى-عبد-الوهاب-بشأن-حرب-روسيا-وأوكرانيا-شوفنا-كل-حاجة-جيل-بائس

أثارت الأزمة القائمة حتى الآن بين روسيا وأوكرانيا الفزع بين العالم أجمع، وتعاطف مع هذه الأزمة العديد من نجوم الفن، ومنهم من سخر من هذا الجيل نظرًا لأنه جيل قد عاصر العديد من الكوارث الطبيعية، والمشاكل والحوادث والأمراض، وسخرت الإعلامية والفنانة منى عبد الوهاب من هذا الجيل.

دوت الخليج يرصد لكم سخرية الفنانة منى عبد الوهاب من الجيل الحالي وذلك خلال السطور القادمة.

منى عبد الوهاب عن أزمة روسيا وأوكرانيا

نشرت الإعلامية والفنانة منى عبد الغني بوست لها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وعلقت فيه عن الأزمة الحالية بشأن روسيا وأوكرانيا، وسخرت من الجيل الحالي الذي عاصر كل الكوارث الطبيعية، وكتبت: هي كانت ناقصة الحرب العالمية التالتة علشان نبقى شفنا كل حاجة، جيل بائس.

معلومات عن منى عبد الوهاب

إعلامية مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم الإعلام من الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام قسم الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني. في عام2017 أعلنت خطوبتها من المخرج عمرو سلامة لكنهما انفصلا بعد ثمانية أشهر، ولها العديد من البرامج، فمنهم: برنامج لهام عام 2016، اسمه أهل المحبة، يذاع على قناة النهار، وفي عام 2015 برنامج اسمه مصارحة حرةـ يعرض على قناة تن، وعام 2013 قدمت برنامج أبو زعبل على قناة دريم، وعام 2011 قدمت برنامج الحكم بعد المزاولة ويعرض على قناة الحياة، وفي عام 2011 قدمت برنامج تياترو على قناة شبكة أوربت شوتايم، وفي عام 2011 قدمت برنامج الغش ممنوع على شبكة أوربت شوتايم.

كما لها العديد من الأفلام والمسلسلات، مثل: دورها في عام 2017 خلال فيلم شيخ جاكسون، ودورها في عام 2017 خلال مسلسل دكتور أمراض نسا، وبدأت مشوارها الفني والإعلامي عام 2011.

محمد هنيدي يدعم الطلاب المصريين بأوكرانيا

وفي سياق متصل، دعم الفنان محمد هنيدي الطلاب المصريين بأوكرانيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وذلك بعد الحرب التي اشتعلت بين روسيا وأوكرانيا، وكان محتوى المنشور، كالتالي: ‏بعيدا عن الهزار والتريندات بقى .. في اكتر من ٣ الاف طالب مصري بيدرسوا في اوكرانيا .. ربنا يحفظهم يارب ويحميهم .. ويحمي الناس كلها.