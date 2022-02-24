/681449/محافظ-قنا-يبحث-خطة-تطوير-صناعة-العسل-الأسود-وتعلميات-جديدة-عن-تراخيص-المصانع

عقد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماع لجنة تيسير تراخيص صناعة العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسية بمراكز نجع حمادى وأبوتشت وفرشوط، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظة قنا.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا، إلى أن تكتل صناعة العسل الأسود يعتبر واحداً من أهم التكتلات التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موضحا أنه تم بحث واستعراض أدوار أعضاء لجنة التيسير وآلية العمل والمهام لكل عضو داخل اللجنة، موجها بضرورة عمل حصر شامل لجميع العصارات الموجودة بمراكز "أبو تشت –فرشوط- نجع حمادي" وتحديد أماكنها سواء داخل الحيز العمراني او خارج الحيز مع تيسير الاجراءات لكل من يرغب في الترخيص بالتنسيق مع ممثلي جهاز تنمية المشروعات وهيئة التنمية الصناعية بقنا

وأوضح ضرورة التأكد من سلامة المنتج ونظافتة والاهتمام بالمعدات ونظافة المكان، لافتاً إلى أهمية توافر تلك الشروط بما يسهم فى تحسين جودة المنتج النهائي ويتيح تصديره للخارج، من خلال خطة للمنافسة في الاسواق الخارجية لمنتجات صغار المصنعين.

صناعة العسل الأسود بالصعيد

وأضاف “الطيبي” أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات. وأوضح الدكتور علاء شاكر، أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة إحتياجات القطاع، لافتاً إلى أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإدارى لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.

مشيراُ إلى أن هناك خطة عمل لتنمية صناعات العسل الأسود والذى يعد واحداً من الصناعات التى تشتهر بها محافظات الصعيد، مؤكداً دعم الدولة لتلك الصناعات، بما يخدم الانتاج المحلى، موضحاً أنه سيت طرح تلك الخطة للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.

مبادرة “لمصر” تصل قنا

وفى سايق متصل استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور محمد شعبان المنسق العام للاستغاثات الطبية بمكتب المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، وهانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية لبحث سبل اطلاق مبادرة "لمصر" لتوفير الخدمات الطبية لطلاب المدارس برعاية مديرية الصحة والسكان ومديرية التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير