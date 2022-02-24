/681451/بعد-اندلاع-الحرب-بين-روسيا-واوكرانيا-أول-تحرك-حكومي-مصري-بشأن-الأزمة

توجهت انظار العالم اليوم نحو أوكرانيا وروسيا بسبب استمرار الأزمة بينهما، والبدء في شروع حرب سيكون لها تأثير سلبي على الجميع دون استثناء، فبعد ما يقرب من 6 ساعات من بداية الهجوم الروسي على اوكرانيا، ارتفعت الأاسعار حتى الان بنسبة تقترب من 15%.

دوت الخليج

وأعقب هذا الأمر تحركات مصرية لمناقشة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

أول تحرك حكومي مصري بشأن الأزمة

الاجتماع استهدف متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.