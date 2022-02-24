/681452/تشيلسي-أكثر-المتضررين-في-عالم-الرياضة-بعد-عدوان-روسيا-على-أوكرانيا-تفاصيل

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية صباح اليوم، عن الأضرارا وأكبرهم على الكرة الإنجليزية، بعد عدوان روسيا على أوكرانيا صباح اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، صباح اليوم الخميس عن غزو شامل على جميع مناطق بلاده.

يتواجد الروسي رامون أبراموفيتش المالك لنادي تشيلسي الإنجليزي، في بريطانيا منذ فترة كبيرة ومن أكثر المتضررين في حرب بلاده مع أوكرانيا.

أزمة تشيلسي من عدوان روسيا على أوكرانيا

وقالت الصحيفة: "الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي هو أكبر المتضررين في عالم كرة القدم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بعد تضرر بورصة موسكو".

وأضافت: "لقد تم منعه فعليًا من السلطات البريطانية من العيش في البلاد".

نجح فريق تشيلسي الإنجليزي، من تحقيق بطولة كأس العالم للأندية، لأول مرة في تاريخة، بعد أن شارك في نسخة 2012، ويكون البلوز حامل وبطل النسخة الثامنة عشر من مونديال الأندية.

يذكر أن تشيلسي شارك فى بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2012، وتأهل للمباراة النهائية، لكن خسارة اللقب كانت حليفه، أمام فريق كورينثيانز البرازيلي بعد الهزيمة أمامه 0-1، لتكون هذه هي المرة الاولى في تاريخه.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.

العودة على منافسة هداف كأس العالم للأندية 2022

عاد بالميراس البرازيلي بهدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الرابعة والستون، عن طريق رافائيل فيجا، ويعود للمنافسة على هداف البطولة، ويأتي بالتعادل لفريقه البرازيلي.

توجهة نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس البرازيلي، إلى الوقت الإصافي في نهائي كأس العالم للأندية 2022، ليأتي كاي فافرتز مهاجم البلوز ويسجل هدف البطولة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء.