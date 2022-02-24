/681453/مستقبل-الطاقة-والتغير-المناخي-بمناقشات-طاقة-الشيوخ-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة موضوع مستقبل الطاقة والتغير المناخي في ظل استخدام الهيدروجين الأخضر.

دوت الخليج

وكان قد تحدث النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والبيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، عن أبرز المناقشات التي دارت باللجنة سابقا والمتعلقة بأزمة التغير المناخي، وطلب محمد فريد بشأن تفعيل المجلس الأعلى للطاقة، إضافة إلى تطورات قانون العمل.

وأكد النائب عبد الخالق عياد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المجلس الأعلى للطاقة موجود بالفعل وله قانون يحكمه، ولكن القانون تم تعديله، وأغلبيته مشكل من الأشخاص المعنيين بالطاقة، حيث أنه مجلس استراتيجي، ينظر للشكل العام لوضع الطاقة في مصر بما تعنيه من منتج متنوع ومختلف.

ونوه عياد، أن الطاقة تتمثل في عدد من المنتجات كالكهربا والغاز والمياه والبوتجاز، كما أن كل نوع به يمثل استخدام معين معطيا لذلك عدد من الأمثلة كماكينة المياه الذي يستخدمها الفلاح أو البوتجاز الذي يستخدمه المواطن في المنزل، والكهرباء أيضا، حيث ان هذه الطاقة أساها طبيعي وليست مصنوعه، والاجتهاد يكون في البحث عنها، من اجل استخدامه بشكل يضمن استفادة الاجيال القادمه منه أيضا، وذلك عن طريق الدراسة الجيدة لاوجه استخدامها.

عبدالخالق عياد: التغير المناخى أزمة كبيرة

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة والبيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، أنه يجب عمل اعتبار للأجيال القادمة، مثلما فعل معنا الأجيال السابقة، وذلك عن طريق الاستخدام الجيد للطاقة، والتصرف في الثروة الناضبة، عن طريق الاكتشاف المستمر لها، منوها أن النائب محمد فريد مقدم طلب الإحاطة، كان يقصد في طلبه ويستفسر عن عدة اسئلة وهي، هل المجلس الأعلى للطاقة مفعل ويقوم بوضع استراتيجيات؟، وأيضا هل توجد أمانة فنية بالمجلس تقوم بوضع توصيات يتم على اساسها اتخاذ قرارات.