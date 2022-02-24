/681456/رفع-1200-متر-تعديات-على-أملاك-الدولة-بالغربية

قامت رئاسة مركزي زفتي والمحلة بحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية للموجه 19 حيث تم إزالة عدد 11 حالة بمساحة 700م2، أراضي زراعية هندسة ري بحري زفتي وعدد 5 حالات بمساحة 16 سهم و 6 قيراط، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 والمققر استمرارها فى الفترة من 6 وحتى 26 فبراير الجارى، لافتاًُ إلى أن هناك تنسيقاً بين كافة الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء، وأوضح محافظ الغربية أنه تم استرداد عدداً من المساحات التابعة لأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه تم رفع 264 مبنى مخالف، إضافة إلى 56 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 19 بإجمالي مساحة 12632 م2

وشدد "رحمي"، على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بعدم الاكتفاء بالإزالة ولكن متابعة المكان للتأكد من عدم إعادة التعدي مرة أخرى. وفي سياق آخر تابع المحافظ جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة زفتى ،حيث تم عمل حملة مكبرة لأعمال النظافة فجراً، في الشوارع الرئيسية والفرعية بزفتي والوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة داخل نطاق مركز ومدينة زفتي وتم نقل المخلفات وتنظيف الشوارع الرئيسية ونقلها إلى المقلب العمومي.

مبادرة حياة طريمة بمحافظة الغربية

وتفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مدرسة الشهيد عبد الله شنيش، وكذلك الجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، مدرسة ربيع البربري للتعليم الأساسي، محطة المياه، مدرسة سجين الابتدائية الحديثة، محطة رفع البر الشرقي، السنترال، مركز الشباب، الوحدة الاجتماعية، مدرسة محمد مهنا الابتدائية ومدرسة سجين الإعدادية، لمتابعة مشروعات المبادرة والذى تم بها خلال المرحلة الماضية.

كما تضمنت الجولة أيضاً تفقده لبعض الرقي والمناطق التى تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى والتى انطلقت منذ سنوات لتستهدف عدة محافظات على مستوى الجمهورية لتطوير الخدمات بالقرى والمناطق النائية.