/681457/آيتن-عامر-تروج-لمسلسلها-الجديد-مكتوب-عليا-بهذه-الطريقة

نشرت الفنانة آيتن عامر، البوستر الرسمي لها في عملها القادم في رمضان وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وهو مسلسل تحت اسم «مكتوب عليا» والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لكم البوستر الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا» المقرر عرضه في رمضان 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022

وظهرت الفنانة آيتن عامر في الصورة وهي البوستر الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا» المقرر طرحه على منصة شاهد في رمضان 2022، والتي روجت له عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، مما نال إعجاب متابعيها بشكل كبير، وعلقت على البوستر قائلة: استنونى فى مسلسل مكتوب عليا فى رمضان على منصة شاهد.

آخر أعمال آيتن عامر الفنية

وعلى الصعير الآخر، قد قامت الفنانة آيتن عامر الشهر السابق بإطلاق أغنية «وبناقص» على موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت هذه الأغنية للفنانة آيتن عامر مشاهدات عالية ودخلت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يويتوب.

وقد حققت الأغنية منذ إصدارها حتى الآن حوالي 2 مليون مشاهدة، ونالت إعجاب متابعي آيتن عامر بشكل كبير، وأصبحت تريند لفترة من الزمن بعد إصدارها بمدة صغيرة، وأغنية بناقص من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعيد، ومن إخراج بتول عرفة، ومن توزيع أحمد إبراهيم، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديو.

معلومات عن آيتن عامر

ولد الفنانة آيتن عامر يوم 22 نوفمبر عام 1986، وهي تبلغ من العمر 35 سنه، اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004.

ولها العديد من المسلسلات، والأفلام، فمن المسلسلات من المسلسلات: حضرة المتهم أبي، من أطلق الرصاص على هند علام، أحزان مريم، الدالي، أفراح إبليس، لحظة ميلاد، كيد النسا، إبن موت.

ومن الأفلام: رامي الإعتصامي، شارع الهرم، بنات العم، حصل خير، ساعة ونص، 30 فبراير، على جثتي، هرج ومرج، سالم أبو أخته، زنقة ستات، بتوقيت القاهرة.