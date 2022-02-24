أمطار فى عز الشمس بالمنوفية (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - شهد طقس اليوم الخميس، تقلبات فى الأحوال الجوية، ما بين دافئ وبارد وممطر، وفى المنوفية سطعت الشمس صباحا ثم تشكل الضباب وسقطت الأمطار، وبعدها انقشع الضباب وظهرت الشمس من جديد.





وأعلنت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن وجود نشاط لـ الرياح، وفرص لـ سقوط أمطار، وانخفاض فى درجات الحرارة. وأشارت إلى وجود موجة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح مع تقدم ساعات النهار على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، ويعود الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022.

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