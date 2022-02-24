انتخاب مصر رئيسا لخبراء اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انتخاب الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، رئيسًا للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط فى دورتها الـ69.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم انتخاب الدكتور أحمد السبكى، رئيسًا للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط الـ69، بموافقة جميع أعضاء اللجنة بالإجماع، لافتة إلى أن انتخاب خبير مصرى لرئاسة لجنة الخبراء لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شمال وشرق المتوسط هو الأول بتاريخ هذه اللجنة منذ بداية انعقادها عام 2006، وأنه يستمر فى رئاسة هذه اللجنة حتى نهاية عام 2022.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر للدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شمال وشرق المتوسط على المجهود الذى تبذله المنظمة لدعم الدول الأعضاء فى مجابهة الجوائح ومنها جائحة فيروس كورونا إضافة إلى تقوية النظم الصحية ومجالات الجودة وتصنيع اللقاحات، والتحول الرقمى بمجالات الصحة والتغطية الصحية الشاملة.

كما وجه السبكى، الشكر لأعضاء لجنة الخبراء لمنظمة الصحة العالمية ممثلى الدول الأعضاء على ثقتهم وانتخابهم له، لافتًا إلى أن ذلك يمثل إضافة كبيرة ويعكس ثقة دول أعضاء المنظمة فى الخبرات المصرية الهائلة فيما يتعلق بإصلاح النظم الصحية وصياغة السياسات الصحية فى دول المنطقة.

وأضاف، أنه تناقش لجنة الخبراء لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط الموضوعات النهائية المقرر عرضها باجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية فى دورته الـ69 أكتوبر القادم، كما تقدم الدعم الفنى والمشورة للجنة الإقليمية، إضافة إلى أنها تقوم بإعداد مشروعات القرارات المزمع إصدارها من خلال الاجتماع للجنة الإقليمية، والتى تضم وزراء صحة بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشمال وشرق المتوسط الإثنين والعشرين، وكذلك بحضور ممثلين رفيعى المستوى من بلدان الإقليم، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدنى، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكى، دعم منظمة الصحة العالمية لدول الإقليم بتنمية قدرة المؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالأدلة والبينات فى مجال الصحة، ودعم نقل التكنولوجيا الصحية وتصنيع اللقاحات، لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود فى ظل التحديات الراهنة.

وأكد، أهمية تكاتف الدول للوصول إلى القرارات التى تعزز صحة المواطنين وتخفف من معاناتهم، وتشكيل سلطات تنظيمية تكون سريعة الاستجابة والمرونة لمتطلبات المستقبل، وتابع: أن الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكى نتمكن من العيش فى عالم أكثر صحة وأكثر عدلًا.

ولفت، أن إعلان منظمة الصحة العالمية خلال القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى فى بلجيكا الأسبوع الماضى، أن مصر ضمن 5 دول بالعالم تم اختيارها لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات بتقنية الحامض الرسولى (mRNA)، يمثل تتويجًا للريادة المصرية فى المجال الصحى، ويبرهن على ثقة المجتمع الدولى فى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجود إرادة سياسية بمصر للاهتمام بالمجال الصحى ووضعه على أجندة أولوياتها.