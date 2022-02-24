الأمين العام لـ"التعاون الخليجى" يؤكد أهمية العلاقات الخليجية ـ المصرية

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية ومركزية العلاقات الخليجية المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك الدفاع عن مصالح الأمتين العربية والإسلامية.. وفق بيان لمجلس التعاون الخليجى.

وشدد الأمين العام على العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والتي تحظى برعاية قادة دول المجلس و الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون والجمهورية المصرية، والروابط التاريخية المتينة بينهم، جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس.

تناول الاجتماع العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، ودعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على استمــرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

تم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية في جمهوريه مصر العربية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ضمن إطار مؤسسي لتحقيق الأهداف المشتركة ودفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها.

وتتضمن مذكرة التفاهم خطة عمل مشتركة تعمل من خلالها اللجان الفنية المختصة بين الجانبين وترفع تقاريرها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مجالات مذكرة التفاهم وبما يحقق المستهدفات المرجوة.