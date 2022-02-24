تعرف على محذوفات مواد الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد لطلبة الدمج بالثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأجزاء المحذوفة الخاصة بطلاب الدمج بالصف الثالث الثانوى فى مادتى التاريخ والجغرافيا والاقتصاد للعام الدراسي الجارى، حيث أوضحت الوزارة فى خطاب لها أنه بشأن حذف الأجزاء التى تمثل صعوبة علي الطلاب المدمجين بالثانوية العامة، نقترح تخفيف بعض الأجزاء المذكورة لرفع العبء عن كاهل الطلبة المدمجين بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة فى مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

وحددت الوزارة، الأجزاء المحذوفة فى التاريخ: الفصل الخامس: بعنوان " التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولى وحتى الاستقلال، أما الأجزاء المحذوفة من الجغرافيا: الوحدة الرابعة " العلاقات الدولية والنظام العالمى الجديد، أما الأجزاء المحذوفة من الاقتصاد: الفصل السادس العلاقات الاقتصادية الدولية.