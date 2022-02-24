/681467/أحمد-مرتضى-الزمالك-يستطيع-الفوز-على-الوداد-بالمغرب

تحدث احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك والوداد المغربي، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتضى أن لاعبي الزمالك على أتم الإستعداد لمواجهة الوداد، وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة للمباراة الهامة، التي تعد فارقه في مشوار الفريق الأفريقي.

وزاد: " الجميع لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق الفوز والعودة من المغرب بالثلاثة نقاط، وبصفة شخصية أثق في لاعبي الزمالك فهم كبار وعلى أعلى مستوى".

ويحتل الزمالك في المجموعة المركز الثالث برصيد نقطتين، بعدما تعادل في مبارتين أمام بترو أتليتكو بالجولة الأولى بستاد القاهرة، وأمام ساجرادا في أنجولا.

ويستضيف نادي الرجاء المغربي، نظيره الزمالك يوم الجمعة القدمة، لإقامة تدريبات القلعة البيضاء على ملعبهم، استعداداً لمباراة الوداد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

بعثة الزمالك بالمغرب

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

أحمد سيد زيزو

وتماثل أحمد سيد زيزو للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما غاب عن لقاء ساجرادا الأنجولي الأخير في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة بالفيروس.