عاجل- السيسى يبحث مع رئيس كازاخستان تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجارى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجارى، بالإضافة إلى التعاون فى قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلا عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وأكد الرئيس على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الكازاخى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى فى محيطها الجغرافى، مؤكدا اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.