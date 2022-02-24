أصدر نقيب الإعلاميين طارق سعدة، القرار رقم 7 بإيقاف الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد» عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين تبدأ الجمعة 25/2/2022 وتنتهي السبت 12/3/2022.
وأوضحت النقابة في بيان اليوم، أن هذا القرار يأتي بعد أن امتثل هاني حتحوت للتحقيق في مقر النقابة وإقرارة بما هو منسوب إليه من مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامي في باب الواجبات الفقرة «5» والتي تنص على احترام آداب الحوار الإعلامي وتجنب الدخول في ملاسنات وخلافات شخصية.
كما خالف الإعلامي هاني حتحوت، بحسب نقابة الإعلاميين، مدونة السلوك المهني البند «التاسع»، والذي ينص على الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية وبعدم استخدام مساحات النشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك أو مصالح خاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الإعلاميين»: إيقاف هاني حتحوت عن ممارسة النشاط الإعلامي 14 يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.