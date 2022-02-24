سفارة كييف بالقاهرة تشكر الخارجية على تقديم المساعدة للسياح الأوكرانيين بمصر

ناشدت السفارة الأوكرانية في مصر، وزارة الهجرة والفنادق السياحية، بتقديم الدعم والمساعدة للسياح الأوكرانيين المتواجدين حاليا في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد ساعات من إعلان روسيا تنفيذ عملية عسكرية شرق أوكرانيا اليوم الخميس.

وقال السفارة في بيان: تنتهز سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية هذا المناسبة لتعرب لوزارة الخارجية المصرية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية - عن فائق احترامها وتقديرها.

من جهة أخرى، أكدت سفارة جمهورية مصر العربية فى أوكرانيا، أنها حريصة على التواصل المستمر والفعال مع المواطنين المصريين والطلبة بمختلف المدن الأوكرانية فى ضوء التوترات الأمنية فى شرق أوكرانيا.

وأهابت السفارة المصرية فى أوكرانيا، فى بيان نشرته صفحة الجالية المصرية هناك بالمواطنين بموافاتها ببيانات التواصل الخاصة بهم (الاسم – رقم الهاتف – العنوان - البريد الإلكتروني).

وتابعت: وذلك حتى يتسنى للسفارة التواصل المباشر في حالة حدوث أية أزمة أمنية... واختتمت: سفارة جمهورية مصر العربية فـي أوكرانيا تعـرب لأبناء الجالية المصرية عن خالص التقدير والاحترام وتمنياتها بالأمن والسلامة

هذا وقد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.