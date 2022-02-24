الرئيس السيسي يتقلى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكازاخستاني لتعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس قاسم توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون في قطاعات الصحة والزراعة والسياحة والثقافة، فضلاً عن التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وقد أكد الرئيس على ما تتسم به العلاقات المصرية الكازاخية من تميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الكازاخي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي في محيطها الجغرافي، مؤكداً اهتمام كازاخستان المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.