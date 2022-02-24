/681475/تشكيل-هجومي-من-البنك-الأهلي-لمواجهة-بيراميدز-في-الدوري-المصري

أعلن خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة بيراميدز بالأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستبدأ المباراة بعد قليل على ملعب بترو سبورت، ويسعى البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام المنافس القوي.

بينما يريد بيراميدز تحقيق الفور لينفرد بصدارة جدول الترتيب وخطفها من النادي الأهلي الذي يحتل الصدارة في الوقت الحالي.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو.

خط الهجوم: ناصر منسي.

دكة البدلاء:

أحمد صبحي - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر.

بيراميدز عبر بيان يشكر حمد إبراهيم بعد تدريبه للإسماعيلي

وجه بيراميدز الشكر لحمد إبراهيم، بعد الإستقاله من جهاز الفريق الفني، من أجل تدريب الإسماعيلي خلفاً لخوان براون.

ووافقت إدارة بيراميدز على إستقالة حمد إبراهيم الذي كان يشغل امنصب المدرب العام في جهاز الفريق الفني بقيادة إيهاب جلال.

وكتب بيراميدز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": " يعلن بيراميدز موافقته على رغبة الاسماعيلي بتولي الكابتن حمد إبراهيم المسئولية الفنية للدراويش، ويتمنى له التوفيق".

رقم قياسي لبيراميدز في البطولات الأفريقية

حقق بيراميدز الفوز على زاناكو بثنائية نظيفة خارج ملعبه، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وبعد فوز بيراميدز خارج ملعبه على زاناكو، أصبح الفريق يتمتع بسجل فوز مميز خارج دياره، كما اصبح بمتلك رقم هو الفريق الوحيد في فريقيا الذي يمتلكه.

حيث أن بيراميدز خاض في الكونفدرالية خارج ملعبه "١٨" مباراة حقق الفوز في "١٣" مباراة بواقع "٧٢٪" من المباريات، ولا يوجد أي فريق داخل أفريقيا حقق مثل هذا نسبة الفوز.

وظهر فاجري مهاجم بيراميدز الجديد بشكل رائع وأستطاع أن يقود الفريق ويسجل هدفين، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي لدى إيهاب جلال، اغلذي طلب التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الأخير.