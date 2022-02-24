إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار تكليفات مشددة من أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الاراضى الزراعية وردع المخالفين.

وأزالت المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف 6 حالات بناء مخالف شملت غرف من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار تقريبًا أرض أملاك الدولة فى الاتجاه القبلى للطريق الإقليمى، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول 70 مترًا بارتفاع 3 أمتار أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.

كما أزالت الأجهزة التنفيذية عقارًا بالبلوك الأبيض بدون سقف على مساحه 150 مترًا، وبه سور على مساحة 300 مترًا تقريبا أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية، بالإضافة إلى إزالة أسوار من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار بداخلها غرفتين بالبلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار أرض أملاك الدولة بجوار الطريق الإقليمى وإزالة عقار بالطوب الأحمر، والأعمدة الخرسانية بدون سقف على مساحه 150 مترًا دور أرضى بارتفاع 4 أمتار على أرض أملاك الدولة إلى جانب إزالة أساس بالبلوك الأبيض على مساحه 200 متر على أرض أملاك الدولة بمنطقة حاجر القومية.

وأوضحت المحافظة أنه جارٍ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.