أسقف فرنسا يرأس صلاة جنازة القمص جرجس لوقا

جدة - نرمين السيد - رأس الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية بفرنسا، صلاة جناز القمص جرجس لوقا كاهن كنيسة القديسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول بحى شاتنيه مالابرى بضواحى باريس، وذلك عقب صلاة القداس الإلهى وسط حضور كنسى وشعبى كبير.





وتستقبل الكنيسة مساء غد الجمعة المعزين. والقمص جرجس شيخ كهنة الكنيسة القبطية بفرنسا وحاصل على وسام فارس من الحكومة الفرنسية.

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