سفير مصر فى جوبا يستعرض العلاقات الثنائية مع جنوب السودان

أكد السفير المصرى خلال اللقاء على الأولوية الكبيرة التى توليها القيادة السياسية المصرية للتعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة فى كافة المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية، مؤكداً تطلع الدولة المصرية لمواصلة تعزيز التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة والبناء على الزخم الملحوظ فى العلاقات المصرية الجنوب سودانية.
وأشار نائب رئيس جنوب السودان إلى العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع جنوب السودان بمصر واعتزاز بلاده بهذه العلاقات المتميزة، مثمناً الخطوات التى قامت بها مصر لدفع العلاقات الاقتصادية مع جنوب السودان، بما فى ذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجال التجارة والاستثمار.
كما قدّم الشكر على المشروعات المصرية بجنوب السودان، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية ببلاده آمنه وأصبحت أفضل من أى وقت مضى، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى بلاده.
وتطرق اللقاء كذلك إلى نتائج الدورة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين التى عقدت فى يوليو 2021 برئاسة رئيس مجس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الجانب المصرى، ودكتور "جيمس وانى إيجا" عن الجانب الجنوب سودانى، وأهمية بدء الاستعداد لاستكمال أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.
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