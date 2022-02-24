عاجل- وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع أبناء الجالية والطلبة المصريين بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع 60 مصريا بأوكرانيا من بينهم مواطنون وطلاب، الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، وذلك عبر تطبيق "زووم"، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية المتواجدة بمختلف مدن أوكرانيا، فى ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.





وحرصت السفيرة نبيلة مكرم - بحسب بيان مساء اليوم الخميس لوزارة الهجرة - على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال "على فاروق" رئيس الجالية المصرية هناك، والذى أكد سلامة جميع المصريين فى كافة المدن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم - خلال اللقاء - على أن كافة الجهات المعنية تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية فى أوكرانيا، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين فى كل مدن أوكرانيا.

وصرحت وزيرة الهجرة بأن الاجتماع ناقش بدقة موقف مجموعات من المصريين المتواجدين فى عدد من المدن الأوكرانية، موجهة بضرورة اختيار شخص عن كل مجموعة من المصريين المتواجدين فى مختلف المدن، ليكون مسئولا عن التواصل مع "على فاروق" رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، لضمان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لتقديم الدعم لأى مجموعة تحتاج لمساعدة خلال الساعات المقبلة، داخل المدن الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بكافة أعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا عدم الالتفات لأى رسائل أو دعوات إلكترونية تصلهم للتحرك لأى مدينة أخرى إلا من خلال التعليمات الصادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية فى كييف، والتى تنشر الإرشادات الواجب اتباعها، كما تم إمدادهم بأرقام هواتف السفارة والإيميل الرسمى الذى يمكنهم التواصل من خلالها فضلا عن إيميل غرفة عمليات وزارة الهجرة: