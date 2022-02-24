/681507/البرلمان-على-خط-الحرب-الروسية-الأوكرانية-تساؤلات-للحكومة-عن-سلامة-الطلاب-بأوكرانيا-وتأكيدات-بحكمة-القيادة-المصرية-من-تداعيات-الأزمة

تسارعت تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في دونباس شرق أوكرانيا، وذلك بعدما اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أكد برلمانيون، أن ما يحدث في القارة الأوروبية بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليس ببعيد عن اهتمام القيادة السياسية التي تتعامل بحكمة مع مثل هذه الأمور، لكن أكدوا أن العالم بأكمله سوف يتأثر من تداعيات تلك الحرب.

سياحة النواب: تواصل مع الوزارة لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تتواصل مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت النائبة نورا علي، أن وزير السياحة وجه كافة الفنادق والقرى السياحية بحسن استقبال ومعاملة العالقين من السياح الروس والأوكران، ومنح كل التسهيلات اللازمة لهم وتوفير كل متطلباتهم.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لوضع كافة التسهيلات والتدخل لحل أي أزمات تواجه العالقين.

وأوضحت نورا علي، أن اللجنة ستتواصل بشكل دائم مع الوزير لمعرفة كافة المستجدات، ولحين انتهاء الأزمة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن الأزمة ستخلف عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة ستدفع ثمنها كل شعوب العالم بلا استثناء.

برلمانية الشعب الجمهوري: العالم بأكمله سيتأثر من تداعيات الحرب

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن ما يحدث في القارة الأوروبية بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ليس ببعيد عن اهتمام القيادة السياسية التي نثق فيها ونثق في أنها تتعامل بحكمة بالغة في تلك المواقف سواء الإقليمية أو الدولية كما عهدناها دائما في مثل هذه المشاكل الدولية .

أوضح أبوهميلة، أنه لا شك أن العالم سوف يتأثر من تلك التداعيات، موضحا أنه إذا كان هناك ارتباط بين مصر ودولتي روسيا وأوكرانيا خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح وكذلك السياحة فإن الحكومة المصرية قد أعلنت في اجتماعها أمس أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح، وأيضا لديها القدرة على تنويع مصادر استيراده من دول أخرى، كما أنه يتم البحث عن أسواق سياحية بديلة.

أضاف أبوهميلة، أننا دائما نثق في المتابعة الجادة من القيادة السياسية لمثل هذه المشاكل الدولية بما يجنب مصر أي آثار سلبية لها، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها .

بيان عاجل لضمان سلامة الجالية المصرية

تقدمت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي علي أعقاب الحرب بين روسيا و أوكرانيا وضمان سلام الجالية المصرية من أبنائنا الطلاب.

وأشارت النائبة سكينة سلامة، في البيان العاجل المقدم بشان ابنائنا الطلاب فى اوكرانيا، عن كيفية الاطمئنان عليهم وتواصل وزاره الهجره معهم وآخر المستجدات حول وضعهم الحالى، ومتسائلة: هل يوجد سياسة من قبل الوزارة مقترحة لمغادرة الطلاب من المدن التى تمثل خطر عليهم أو رجوعهم إلى مصر على حسب رغبه الطلاب.

مصطفى سالم: على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل التداعيات الاقتصادية على مصر للحرب الروسية الأوكرانية

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الصراع العسكري بين روسيا و أوكرانيا قد بدأ ولا احد يعلم متى النهاية، و هل سيظل محدوداً أم ستتداخل فيه أطراف أخرى؟، موضحا أن كل الاحتمالات واردة وقابلة للتطور فقد تدحرجت كرة الثلج و لا ندري متى ستتوقف و إلى أي حجم ستتضخم.

وتابع سالم أن هذه الحرب من توابع تفكك الإتحاد السوفيتي في ديسمبر ١٩٩١ و لن تكون الأخيرة في، مضيفا:” أثق تماماً في أن القيادة السياسية في مصر لديها من الحنكة و القدرة العالية على تقدير الموقف الإستراتيجي بعمق ووعي و على إتخاذ المواقف و القرارات التي تراعي مصالح الوطن و تفهم تشابكات العلاقات الدولية جيداً، موضحا أن هناك بعض التداعيات التي ستؤثر على الإقتصاد المصري و على المواطن المصري في الفترة القادمة من جراء هذه الحرب رغم بعدها الجغرافي عنا و لكن كما نعلم فإن العالم قرية صغيرة.

ورصد سالم ان روسيا واوكرانيا يستحوذان على 29% من انتاج القمح عالميا حيث انتجت روسيا 76 مليون طن من القمح العام الماضي، وتمثل صادرات روسيا من القمح إلى العالم نسبة 17% من إجمالي تجارة القمح في العالم ، كما أن روسيا و أوكرانيا هما مصدر القمح الرخيص الأساسي لمصر و لا زالت مصر تحتاج حوالي ٤٠٪؜ من إحتياجاتنا السنوية للقمح ووفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة. فلو توقف شحن القمح سيتضاعف سعره بشكل جنوني و حتى مع ما اتخذتة وزارة التموين من إجراءات وخطوات بزيادة مخزوناتها منه في الفترة الماضية فلن يبعد ذلك تماماً من تأثير المشكلة على مصروتشير التوقعات إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.

استهلاك مصر من القمح

ونوه أنه سيرتفع استهلاك مصر بزيادة نسبتها 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان، وإرتفاع سعر البترول لما يزيد على ١٠٠ دولار للبرميل و هو ما ينعكس سلباً على أسعار كافة المنتجات المستوردة لنا من الخارج بالاضفاة إلى تفاقم الإرتباك الحاصل في سلاسل التوريد العالمية و التي بدأت منذ فترة كأحد توابع جائحة كورونا و الآن ستزيد المشكلة تعقيداً بما يضاعف أسعار الشحن العالمية.

روسيا واوكرانيا يستحواذن على ٢٩٪ من انتاج القمح عالميا

وأكمل: روسيا و أوكرانيا أهم أسواق تصدير السائحين لمصر و كان لدينا أمل كبير في إنتعاش السياحة هذا العام لزيادة المعروض من النقد الأجنبي و زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري و الحفاظ على فرص عمل العاملين بقطاع السياحة و هو ما سيتأثر سلباً بتلك الحرب.. و لو نقص المعروض من النقد الأجنبي فربما نتوقع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار و هو ما سيؤدي إلى زيادة عبيء الموجة التضخمية الحالية و سنشهد مزيد من إرتفاعات الأسعار.

وتابع: روسيا و أوكرانيا أيضاً من أهم الأسواق للحاصلات الزراعية المصرية و لو توقف التصدير إليهما سيؤدي ذلك لخسائر إقتصادية إضافية علينا.. و لكن الشيء الإيجابي ربما يكون في إرتفاع أسعار الغاز عالمياً بما يعوض مصر بعض الشيء إن إستطاعت زيادة قدراتها الإنتاجية و التصديرية منه.. و أحياناً تكون الفرص كامنة في التحديات فنحن الآن بحاجة لتدخل خبراء الإقتصاد الذين يمتلكون القدرة على إبتكار حلول و أفكار غير تقليدية لتجنب التحديات و إنتهاز الفرص”.

وأشار سالم الي انه ربما كانت تلك الحرب فرصة لمراجعة السياسات و التوجهات بزيادة الإعتماد على الذات و الإسراع بوتيرة إستزراع المشروعات القومية العملاقة مثل الدلتا الجديدة و توشكي الخير للوصول لدرجة أعلى من الإكتفاء الذاتي من القمح و المحاصيل الإستراتيجية.