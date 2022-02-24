تعرف على موعد إطلاق فيديو كليب أغنية رامي صبري الجديدة "مع نفسي"

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دوت الخليج ترصد موعد صدور كليب أغنية "مع نفسي" لفنان رامي صبري

إعلان رامي صبري عن طرح كليب أغنيته الجديدة مع نفسي

أعلن الفنان رامي صبري عن موعد طرح أغنيته الجديدة مع نفسي، من خلال نشره لصوره له مع الموديل التي تشاركه في تصوير الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، علق قائلًا ما معناه:"فيديو كليب أغنية مع نفسي، غدًا على موقع الفيديوهات يوتيوب وكل تطبيقات الأغاني".

صور من كليب أغنية مع نفسي لرامي صبري

سبق المطرب رامي صبري ونشر عدد من الصور أثناء تصويره للكليب الجديد، على أغنية مع نفسي، وأظهرت الصور جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

أغنية مكانك فوق للنجم رامي صبري

قدم المغني رامي صبري أغنية خاصة بالمنتخب المصري باسم "مكانك فوق"، بعد الهزيمة في المباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية، أمام نظيره السنغالي، وكان ذلك يوم 6 فبراير الجاري، كما كان رامي من ضمن عدد من النجوم والفنانين الذين دعموا المنتخب من خلال نشر صور وتعليقات لهم على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لشكرهم على ما قدموه من أداء مميز وبطولي طوال منافسات البطولة، فنشر رامي صورة للمنتخب وعلق عليها وكتب:" رجالة شرفتونا قدام العالم"، وعندما نشر الكليب الخاص باغنية مكانك فوق على حسابه الرسمي على إنستجرام، قال:" مكانك فوق.. إهداء إلى أبطال منتخبنا الوطني".

ومن النجوم الذين دعموا المنتخب على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بنشرهم لكلمات شكر وتشجيع لرفع الروح المعنيوية للاعبي المنتخب، محمد هنيدي، نبيل الحلفاوي، إسعاد يونس، حنان مطاوع، هاني سلامة،روجينا وغيرهم من الفنانين كل على طريقته الخاصة.