/681495/إيقاف-القيد-لفترتين--وغرامة-على-فاركو-بسبب-سيف-تيري-لاعب-المريخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إيقاف نادي فاركو لفترتين من القيد، بسبب لاعب المريخ السوداني السابق سيف تيري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر اتحاد الكرة تغريم سيف تيري وفاركو 500 ألف دولار، بعد تقديم شكوى من المريخ السوداني، والتي اسفرت على إيقاف تيري أربع أشهر وتطبيق الغرامة.

ونشر المريخ السوداني على صفحتة الرسمية، بيان يشير فيه إلى كسب قضية سيف تيري المنضم لنادي فاركو المصري.

بيان نادي المريخ السوداني

جاء فى البيان: "في القضية المقدمة من رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب سيف الدين مالك بخيت (تيري) ونادي فاركو المصري عقب هروب اللاعب لمصر وإخلاله بالعقد الملزم الموقع مع النادي، وحكمت الفيفا بتعويض قدره 500 الف دولار على اللاعب سيف تيري وان يدفعها نادي فاركو معه بالتضامن كما سلط الإتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات تأديبية على نادي فاركو بحرمانه من التعاقدات عطفاً على ما قام به النادي المصري من تجاوزات فيما يتعلق بتعاقده غير القانوني مع اللاعب سيف الدين مالك تيري.

نتيجة مباراة فاركو وطلائع الجيش

حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 1/0 على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ فاركو اللقاء بهجوم على طلائع الجيش وحاولوا أن يسجلوا ولكنهم فشلوا، حتى دخل طلائع الجيش في المباراة وقاموا بتهديد مرمى فاركو في أكثر من كرة عن طريق عدة هجمات متقنة.

وسجل فيكتوري بنيانجا هدف اللقاء الوحيد لطلائع الجيش في الدقيقة 82، بعد عرضية متقنة من محمد ناصف، ليسدد بنيانجا الكرة على الطائر بشكل مميز لتسكن شباك محمد صبحي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة رقم 9 في المركز الرابع عشر، بينما توقف فاركو عند 15 نقطة، في المركز الخامس.