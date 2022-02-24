أمطار ورياح وشبورة.. طقس مضطرب من الجمعة حتى الأربعاء

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من يوم السبت حتى الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.





وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة خلال حالة الطقس غدًا الجمعة، وتضطرب حركة الملاحة فى البحر المتوسط، وتنشط الرياح خلال حالة الطقس غدًا الجمعة على العديد من المناطق. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا مت السبت 26 فبراير حتى الأربعاء: حالة الطقس السبت والأحد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. حالة الطقس الإثنين شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء تشهد حالة الطقس نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة

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