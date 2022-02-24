عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل التي ترتقى بمعيشة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.