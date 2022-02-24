تعيين الدكتور محمود محيي الدين رائداً للمُناخ للرئاسة المصرية للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ

في إطار الإعداد الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في نوفمبر 2022، تم تعيين الدكتور محمود محيي الدين لتولي مهام "رائد المُناخ" للرئاسة المصرية للمؤتمر Climate Champion، وذلك بهدف تعزيز تواصل الرئاسة المصرية للمؤتمر مع دوائر الأعمال والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمواجهة تغير المُناخ، حيث من المُقرر أن يبدأ الدكتور محيي الدين في مباشرة مهامه بشكل فوري وفقاً لإطار "شراكة مراكِش لعمل المُناخ العالمي" الذي أقرته الدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية.

وفقاً لذلك، ستتضمن مهام الدكتور محمود محيي الدين التنسيق مع رائد المُناخ البريطاني "نايجل توبينج" (الرئاسة الحالية لمؤتمر الأطراف) وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ للتوعية بقضية تغير المُناخ وأهمية مواجهتها في أوساط الجهات غير الحكومية من منظمات دولية ومؤسسات تمويل وشركات دولية وغيرها من الجهات الفاعلة في عمل المُناخ الدولي، وحشد الدعم الدولي من تلك الجهات لصالح الجهود العالمية لمواجهة تغير المُناخ وتنفيذ أهداف اتفاق باريس، وبما يضمن المساهمة في الجهود التي تقوم بها مصر بوصفها الرئيس القادم للمؤتمر في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين سيتولى مهمة رائد المُناخ المصري بالإضافة إلى مهامه الأخرى، حيث يتولى في الوقت الراهن مهام المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، كما يعمل مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي، وسبق له العمل في عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بما في ذلك توليه مهام النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة 2030 للتنمية المستدامة، فضلاً عن كونه وزير الاستثمار المصري الأسبق.