/681506/مصر-تقدم-الدعم-للسائحين-الروس-والأوكرانيين-وتعلن-استمرار اقامتهم-بالفنادق

طالب مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية، عبدالفتاح العاصى، كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وتوتر الأوضاع وإغلاق المجال الجوي، حيث تقديم كافة الخدمات للسائحين الروس والأوكرانيين المتواجدين على أراضيها لحين عودتهم لبلادهم.

دوت الخليج

وقام عاصي بتوجيه خطابا إلى غرفة المنشآت الفندقية، يؤكد فيه أنه بسبب غلق المجال الجوى لأوكرانيا، مما يتعذر معه عودة السائحين الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم وكذلك السياح الروس، فيجب إبقاء كافة الخدمات لهم دون تغيير.

مصر تقدم الدعم للسائحين الروس والأوكرانيين وتعلن استمرار اقامتهم بالفنادق

وطالب مساعد الوزير المصري كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون أوكرانيون أو روس، بضرورة استمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمة كانت تقدم إليهم، لحين إيجاد الحل المناسب لعودتهم إلى بلادهم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.