/681511/حسام-مرسي-مصر-بإمكانها-أن-تحجز-موقعها-على-طاولة-خريطة-الطاقة-الأوروبية

أكد حسام مرسي، المحلل السياسي، أن مصر بإمكانها أن تحجز موقعها على طاولة خريطة الطاقة الأوروبية فيما يتعلق بإمدادات الطاقة بعد الأزمة يشهدها العالم حاليا بين روسيا و أوكرانيا.

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وأضاف مرسي، خلال تصريحات له اليوم، أن الوضع الاقتصادى الحالي لمصر أعطى لها الريادة، ولفت نظر جميع الدول إليها، لتصبح مركزا إقليمىا للغاز الطبيعي، وبديلا قويا لروسيا لسد احتياجات الدولة الأوروبية في مجال الطاقة.

حسام مرسي: مصر بإمكانها أن تحجز موقعها على طاولة خريطة الطاقة الأوروبية

وأشار المحلل السياسي، أن الدولة المصرية قامت بخطوات جادة لجذب الشركات العالمية الكبرى فى مجال الاكتشافات و الاستثمارات البترولية والغاز الطبيعي مما ساعد علي زيادة إنتاجية مصر من الطاقة، لافتا إلي أن مصر حققت اكتشافات بترولية مؤثرة خلال الفترة الماضية كما أنها تملتك بنية تحتية لا تتوافر فى أى دولة أخرى على مستوى الشرق الأوسط.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.