/681512/المتحدث-الرسمي-للنصر-يعلن-توقيع-أبو-جبل-للفريق-السعودي

تحدث سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق، لنادي النصر السعودي، حول مفاوضات الرفيق مع محمد ابو جبل حارس الزمالك الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد سعود الصرامي على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن نادي النصر أتفق مع محمد أبو جبل لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، مشيراً أن اللاعب وقع بالفعل للنصر، وأتفقا الطرفان خلال جلسة جمعتهم ببعضهم.

وكتب سعود الصرامي على حسابه: رسمياً الحارس الدولي المصري و حامي عرين نادي الزمالك "القاهري" ، محمد أبو جبل " ٣٣" عاماً، وقع لنادي النصر حتى عام ٢٠٢٤.

أبو جبل: مليش وكيل غير أخويا في مصر

كشف محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن وكيل أعماله الوحيد المتواجد في مصر.

علق سيد مرعي وكيل أعمال اللاعبين في تصريحات سابقه له متلفزة، على استمرارية محمد أبو جبل مع نادي الزمالك.

محمد أبو جبل

وكتب أبو جبل عبر إنستاجرام: "لا يوجد لي وكيل لاعبين في مصر غير أخي مصطفى أبو جبل".

وأكمل "وكل ما يقال على لسان وكلاء عن العروض ما هو إلا اجتهاد منهم ولم أتواصل مع أي وكيل مصري".

ظهر أبو جبل مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بكل قوة، من ببداية البدور الصمت نهائي من البطولة، حتى النهائى وتصديه لخمس ركلات ترجيح، بجانب كرات خطيرة في المباريات .

سيف زاهر يكشف عن بديل أبو جبل في الزمالك

تحدث الإعلامي سيف زاهر، حول عدة أمور تخص نادي الزمالك في ملف التجديدات، خاصة الحارس محمد أبو جبل، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفيزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1" ببرنامج ملعب أون: "الزمالك هيوفر لمحمد أبو جبل الامور الماديه وبنسبه كبيره هيكمل في الزمالك خصوصا في ظل المنافسه الشرسه مع الشناوي على مركز المنتخب الاساسي".

وأضاف: "بديل أبو جبل في حالة لو رحل ودا بنسبة ضعيفة، هيكون محمد صبحي المعار من الزمالك إلى فاركو".

وزاد: "يوجد بند في عقدمحمد صبحي أن فاركو يقوم بشراءه بشكل نهائي مقابل ٢٠ مليون ولكن بشرط موافقه الحارس".

وأردف: "الزمالك سيعطي محمد صبحي اللي بيحلم بيه وهيوعده بالمشاركة اساسي عشان يقدر يرجعه وهيبقى هو رقم واحد في الزمالك".

وأختتم قائلاً: "محمد عواد محتاج مباريات، ولو اتيحت الفرصه له عليه التمسك بها عشان يبقى ليه فرصه في الزمالك".