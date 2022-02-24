/681513/عمرو-القطامي-مصر-حققت-إنجاز-إقليمي-في-الطاقة-بفضل-سياسات-الرئيس-السيسي-وتوجيهاته

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر استطاعت تحت قيادة الرئيس السيسي تحقيقي إنجاز عربي وإقليمي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة الكهربائية، ليس فقط بسبب ضخامة المشروعات التي تم تنفيذها في هذا المجال ولا تزال على مدى السنوات الماضية، ولكن لشمول الرؤية المصرية بتحقيق اختراق حقيقي في مجال الطاقة عربيا وإقليميا.

ونوه القطامي في تصريحات له اليوم، بما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة، بأن انتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلى كما يوجد فائض للتصدير. علاوة على أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الراهنة.

عمرو القطامي: مصر حققت إنجاز إقليمي في الطاقة بفضل سياسات الرئيس السيسي وتوجيهاته

وأضاف عضو طاقة النواب، أن الاكتشافات المستمرة في مجال الغاز والبترول والحقول الضخمة، وتوالي الاستثمارات العالمية يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا، في مجال استخراج الغاز والبترول، والعمل على تلبية حاجة السوق المحلي من هذه الطاقة النظيفة سواء في السيارات أو غيرها. باعتبار الغاز الطبيعي صديق للبيئة، ويتم استخدامه في إطار الجهود المصرية لتعزيز حماية البيئة ومراعاة التغير المناخي.

تأمين احتياجات مصر وتلبية مختلف طلبات التصدير

واختتم النائب عمرو القطامي بأن ما حققته مصر، في مجال الطاقة خلال الفترة الماضية يحسب لقيادة الرئيس السيسي وتوجيهاته لتأمين احتياجات مصر وتلبية مختلف طلبات التصدير.

يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن انتاج مصر من الغاز يستطيع الوفاء بكامل احتياجات السوق المحلى ووجود فائض للتصدير، مشيراً إلى أن مصر تعمل على تعظيم مساهماتها ومشاركاتها في مجال الغاز الطبيعى باعتباره الاختيار الأول كوقود خلال المرحلة الانتقالية في ظل تمتع مصر بثروات غازية يمكن أن يتم استغلالها.