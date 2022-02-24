/681514/أحمد-عزمي-اتقبض-عليا-بأقراص-ترامادول-والمنتجين-كانو-حذرين-مني

حل الفنان أحمد عزمي ضيف على برنامج «كلام الناس» الذي تقدمه الفنانة ياسمين عز عبر قناة mbc، والذي تحدث من خلاله عن أزمة سجنه وكيف تخطاها.

دوت الخليجيرصد تصريحات أحمد عزمي عن أزمة سجنه

وقال أحمد عزمي في بداية حديثه عن رغبته في العودة للتمثيل، مؤكدا أن الأشخاص أخذون فكرة عنه لم تتغير أبدا.

أحمد عزمي: حسيت إن مش منتمي لمصر بعد الثورة

وقال أحمد عزمي: بعد 2011، بعد ثورة يناير، البلد كان فيها فوضة، عربيتي اتسرقت اكتر من مرة، وبعدها حمدي أخويا اتقتل، وكان واخد 13 طعنة، فحسيت إن مصر مبقتش بتاعتي ومبقتش حاسس اني منتمي ليها.

أحمد عزمي: دخلت في دوامة كحل

وتابع أحمد عزمي: سبت القاهرة وروحت شرم الشيخ، ودخلت دوامة الكحل وكانت هي بداية المفسدة، واكتئاب وانفصال عن زوجتي، لأنها قررت في الوقت تنقذ أدم ابني وفي 2012 اتحكم عليا، بسب إن كان معايا ناس في عربيتي وطلع في العربية أقراص ترامادول، خدت حكم ٦ شهور سجن وخرجت على مصر وهي بتتولد من جديد تحت قيادة جميلة.

أحمد عزمي: كنت مكسوف ومش عارف أواجه الناس

واختتم أحمد عزمي حديثه، مؤكدا على أنه عندما خرج من السجن، لم يكن يستطيع مواجه الناس، فقال: «بعد ما خرجت بقيت مكسوف من نفسي، فمبقتش عارف أواجه العالم، وبقيت بتفرج على الأعمال اللي بتتقدم وبقيت حاسس اني استحق فرصة تانية».

واختتم حديثه مؤكدة على توبته: «أنا نويت من جوايا أبدأ صفحة جديدة وربنا أكرمني بزوجة واستقريت، وجالي دور في مسلسل الجماعة مع استاذ وحيد وبعدها مجدي الهواري مسلسل الشارع اللي ورانا، وبعده مع يحيى الفخراني».

أبرز المعلومات حول أحمد عزمي

ممثل مصري. شارك في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء مسلسلات أو أفلام سينمائية. من المسلسلات التي شارك بها العميل 1001 وعباس الأبيض في اليوم الأسود وأحلامك أوامر ويتربى في عزو. وفي السينما شارك في أفلام قبلات مسروقة والزمهلوية وجوبا.

وكان قد اتهم في 2012 في قضية استحواذ مواد مخدرة وأقراص ترامادول في سيارته، كما أنه أدمن الكحول بعد وفاة شقيقه الأصغر.