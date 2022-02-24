/681523/أبو-العينين-مد-إقامة-السياح-من-دولة-أوكرانيا-بفنادق-كليوباترا-مجانا

أعلنت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا الفاخرة بشرم الشيخ والغردقة، بناءً على قرار السيد/ محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، مد إقامة ضيوفنا النزلاء من دولة أوكرانيا - بصفة مجانية - بعد انتهاء مدد إقامتهم المُحددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية بسفارة أوكرانيا والسلطات المصرية لتوفيق الأوضاع، حفاظًا على أمن وسلامة ضيوف مصر.

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وأكدت إدارة مجموعة فنادق كليوباترا، على رعاية السياحة الوافدة من كل دول العالم، وتوقير كافة السُبل الآمنة والاستضافة الراقية - وقت الأزمات - بامتيازات الإقامة الكاملة، لحين عودتهم إلى بلادهم بسلام.

أبو العينين: مد إقامة السياح من دولة أوكرانيا بفنادق كليوباترا مجانا

وتابعت ادارة الشركة:” ونحنُ إذ نتشرف باستضافتكم في بلادنا، لا ننسي تفضيل السياحة الأوكرانية للمقاصد المصرية ودعمها الكامل لها، واختيار مصر على الدوام كوجهة سياحية مُفضلة لدى الشعب الأوكراني.. كل الأمنيات الطيبة بإقامة راقية في بلدكم مصر”.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.