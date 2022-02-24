/681526/ست-بـ-100-راجل--الأفوكاتو-باتعة--تركت-المحاماه-بسبب-حبها-فى-الأكلات-الإيطالية-قصة-أشهر-صانعة-بيتزا-فى-الصعيد-فيديو

أسست مشروعها، وسعت خلف حلمها، تميزت صناعة الأكلات الإيطالية، فكرتها البسيطة لم تلقي القبول بين أبناء الصعيد، ولكن أمام إصرارها أصابها النجاح، إرادتها كانت سراً كبيراً فى تميزها، لتصبح أحد أشهر الأماكن داخل محافظة قنا، لم تتوقف عن كونها إمرأة من مدن الصعيد، أيضاً حاولت أن تثبت قدرتها على النجاح، قصة ملهمة بطلتها الست “باتعة” صاحبة الـ 50 عام ابنة محافظة قنا.

قدم موقع دوت الخليج بثا مباشر مع باتعة أحمد، أول سيدة تقوم بتصنيع الأكلات الإيطالية فى الصعيد، وقالت باتعة أحمد: حصلت على ليسانس حقوق، ولكن كان لدى حلماً كبيراً هو أني أفتتح مشروعى الخاص، واستكملت حديثها قائلة: العادات والتقاليد كانت أهم المعوقات التى واجهتني، وأنا مستسلمتش، مؤكدةً أن أهالى الصعيد لديهم تحفظات كبيرة على عمل السيدات، وأن تلك العادات كانت رسائل محبطه لها فى بداية طريقها.

وأضافت ابنة الصعيد أنها تمسكت بهدفها قائلة: بدأت أفكر فى أفكار جديدة أنزل بيها السوق، وفعلا تميزت فى صناعة الباستا والأكلات الإيطالية، فى أول الأمر كانت الأمور صعبة جداً، ولكن بعد كده بدأت الناس تقتنع بالفكرة ودلوقتى أنا أشهر صانع أكلات إيطالية فى الصعيد، لافتةً إلى أنها حققت شهرة واسعة فى هذا المجال، مؤكدةً أن الأهالى تأتى لتناول الوجبات من المدن المجاورة وليس فقط أبنا قنا.

قصة كفاح سيدة الصعيد

وتابعت “باتعة” فائلة: أنا دلوقتى بفكر أكبر مشروعى، والأن وصلنا إننا ننافس الخلطات الإيطالية، وجاهزة أدخل مسابقات، مشيرةً إلى أنها تسعى دائماً إلى تقديم التميز فى هذا المجال، حتى تتمكن من الاستمرار، موضحةً أن الأهم من تحقيق هدفك هو الاستمرار فى النجاح الذى حققته وتطويره، موضحةً أن أبرز الخطوات التى تواظب عليها هى التطوير المستمر لأدواتها، مؤكدةً أنها تسعى إلى المشاركة فى مسابقات عالمية.

وأختتمت ابنة الصعيد حديثها قائلة: أنا حققت هدفى ومازلت أحلم بالمزيد، ورسالتى للجميع إنه بالسعى الجاد ستصل إلى هدفك وحلمك، فخورة كونى إمرأة من الصعيد وعاداتهم كانت نقطة تحول كبيرة فى حياتى، والأن استعد لتمثيل مصر فى بلد أوروبا.