/681527/خبير-سياسات-دولية-استخدام-السلاح-النووي-بالحرب-الروسية-الأوكرانية-بعيد-جدا

قال د/ اشرف سنجر خبيبر السياسات الدولية , ان الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكي, اخذ مساندة من مجلس الامن ودعم الاتحاد الاوربى بمساعدات اقتصادية, ونستطيع القول ان اوكرانيا اصبحت الان طفلة مدللة للحلف الاطلنطى والقوة الاقتصادية الموجودة فى اوربا, وان النفس الطويل فى هذة الازمة ستكسر ارادة الاضعف والثمن التى تدفعه اوكرانيا سيحق لها ان تحصل على تلك المساعدات الاقتصادية من حلف الاطلنطى والاتحاد الاوربى .

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واكد ان رئيس اوكرانيا يستشعر بان ليس هناك تأثيرات اقتصادية عنيفة على الاقتصاد الاوكرانى بالعكس يتم تجهيز اوكرانيا الان الى مفهوم حرب العصابات اذا ما قرر بوتين ان يتدخل بالدبابات حيث تم ضرب صباحا بصواريخ باستهداف مقر عسكرية اوكرانيةاذا احتل بوتين كييف نستطيع القول ,مؤكدا ان هناك تحولا كبيرا فى النظام الامن الاوربى وان كلمة بوتين تكون مسموعة وسوف يكون تغيير نظاما سياسيا دولىا.

الحرب الروسية الأوكرانية

ووضح ان ما قالته السفيرة الامريكية فى مجلس الامن فجر اليوم اثناء بدء العملية العسكرية انهم قدموا لدولة اوكرانيا كل الدعم من اسلحة متطورة, تستطيع ان تكون مؤثرة ومؤلمة للجنود على الارض ,مشيرا ان دولة اوكرانيا قد حصلت بالفعل على كل الدعم قبل بدء العملية, وان كل هذا من الصعوبات التى تواجه بوتين اثناء هجومه على دولة اوكرانيا.

خبير سياسات دولية: استخدام السلاح النووي بالحرب الروسية الأوكرانية بعيد جدا

ونوه أن هذا المشكله ستأخذ وقتا طويلا وان استخدام السلاح النووى بعيد كل البعد لانه خطير للغايه مجرد الترويع باستخدامه، ولكن ستظل هذة الازمة مستمرة.