/681531/سابوني-على-الخط-وبعد-كدة-اعتذروا-ابنة-سامي-العدل-تعرب-عن-سخطها-من-وسائل-الإعلام

كشفت رشا العدل، ابنة المنتج الشهير سامي العدل، عن استعداده لمداخلة هاتفية مع برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، ولكن لسبب ما اعتذرت لها إدارة البرنامج.

دوت الخليج يرصد تعليق رشا سامي العدل على اعتذار برنامج كلام الناس لها بعد استعدادها لمكالمه هاتفيه

واستقبلت ابنة سامي العدل اعتذارهم، بسخط عريم، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تاني يوم على التوالي يكلموني علشان اعمل مداخلة و يعتذروا النهاردة سابوني على الخط لحد اخر ثانية و اعتذروا... تفتكروا ليه، أشعر ب يد خفية او عين قوية».

ابنة سامي العدل تثير الجدل

وكانت قد أثارت ابنة سامي العدل الجدل حولها في الايام القليلة الماضية، بسب منشور لها كتبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر به عن شيء مخفي، قالت فيه: "أنا حابة أقول كلمتين، أنا عارفة أن الايام اللي جاية هايصدر مني فعل هاتهاجم عليه من بعض الناس و ناس تانية هاتدافع عني، ناس احتمال تفتكر اني عايزة اعمل ترند و ناس تانية هاتقول انه حقي و ناس تالتة هاتقول ايه الأفلام دي و احتمال اخسر ناس".

وتابعت: «الناس اللي تعرفني بجد هاتكون عارفة ان قراري ده كان بعد وقت طويل قوووووي من التفكير العميق و خوف من رد الفعل.. اذا كان من العامة او اصدقائي او المقربين، بس فيه ساعات كدة لازم الواحد يفكر في نفسه و ياخد قرار حاسم علشان يرتاح لأنه لازم يحب شوية.. حبيت اقول الكلمتين دول علشان اعرف النهاردة انام مرتاحة لأني خايفة من بكرة، توكلت علي الله».

رشا العدل تلجأ لبيع ماكولات بالشوارع

وفي بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صرحت رشا العدل بتخليها عن الفن ولجوءها لمشروع صغير، فقالت: "أنا فتحت مشروع أكل وهنزل أبيع في الشارع في دهب.. لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة.. المنتجين والمخرجين مش بيطلبوني وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين".

وأضافت: "أنا نقابية من 20 سنة والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما اتعب اعرف ادخل مستشفى بسعر مخفض.. وأنا عارفة أني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا".