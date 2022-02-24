/681532/أحمد-عزمي-ينفي-ارتباطه-بالفنانة-ريم-البارودي-ويؤكد-لسنا-أصدقاء

تحدث الفنان أحمد عزمي خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة mbc مصر، عن عدم نجاح علاقاته بنجمات في الوسط الفني وحقيقة ارتباطه بالفنانة ريم البارودي.

يرصد تحيامصر حقيقة ارتباط الفنان أحمد عزمي بالفنانة ريم البارودي

وقال أحمد عزمي أنه كان على علاقة عاطفية بعدد من نجمات الفن قبل أزمة حبسه، لكنها لم تنجح، وانتهت أحدهم بالزواج ذات مرة، لكنه أكد بأنه كان زواج غير جيد، وادى إلى انفصالهما.

أما عن علاقته بريم البارودي، فقال أحمد عزمي أنها كانت مرتبطة بشكل كبير بالفنان أحمد سعد، ولم تكن علاقته بها سوى صداقة لكنها انتهت الآن بعد أزمته الأخيرة بشأن قضية إدمانه الكحول وحبسه لمدة 6 شهور بسبب اتسحواذه على أقراص ترامادول.

ريم البارودي تتألق في مسلسل «نقل عام»

الجدير بالذكر أنه عرض للفنانة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، والمسلسل من إخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، وهو الدور الذى يلعبه الفنان محمود حميدة و يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته الفنانة سوسن بدر ووالدته سميحة ايوب.

ريم البارودي في السباق الرمضاني الماضي

وشهدت الفنانة ريم البارودي حالة من الاذدهار في رمضان 2021 بعد أن شاركت في مسلسل «كله بالحب» مسلسل "كله بالحب" تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة زينة، أحمد السعدني، ريم البارودي، صابرين، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور وسامر المصري.

كما شاركت في مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، سليمان عيد، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، العمل من تأليف فدوى الشندويلي، وإخراج معتز حسام، وعرض ضمن سباق دراما رمضان المنصرم.