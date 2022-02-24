انطلاق انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين في مارس القادم

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دوت الخليج ترصد موعد إنتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية العادية لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

دعوة حضور إنتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية للساسيرو

جاء نص دعوة حضور إنتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية العادية لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الساسيرو كالآتي:"نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية تنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسة 26 ديسمبر 2021 بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس ادارة جديدة وذلك يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من شهر مارس عام 2022 الساعة الثالثة عصرا بساقية الصاوي - قاعة الكلمة - شارع 26 يوليو الزمالك".

الاقتراع بالحضور الشخصي

وأوضحت الدعوة الآتي:"علمًا بأن الاقتراع يكون بالحضور الشخصي دون إنابة ويصح الاجتماع بحضور 25% من الاعضاء الذين لهم حق الحضور فإن لم يكتمل العدد أجل لجلسة اخرى تعقد بعد ساعة من تاريخ الاجتماع الاول في تمام الساعة الرابعة ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره بأنفسهم (اي بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عم 10% من الاعضاء الذين لهم حق الحضور أو 20 عضوًا ايهما أقل".

إنتخابات مجلس إدارة الجمعية العمومية للساسيرو

الجدير بالذكر أن من المقرر إنتخاب رئيسًا للجمعية العمومية للساسيرو، 5 ملحنين و5 شعراء من المتقدمين بالترشح إلى هذه المناصب، ويتم الإنتخاب بعدد نصف الأصوات + صوت، من بين الأعضاء الحاضرين الإنتخابات، ويأتي هذا حسب المادة 27 من اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي الجديد.

رئيس الجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»

يترأس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» المؤلف والكاتب مدحت العدل، وهوسيناريست وشاعر وطبيب معروف، ومن آخر التصريحات التي نشرها في الإعلام عن الجمعية، أن دور الجمعية الأساسي هو اكتشاف المواهب المدفونة، وإنتاج أعمال جديدة تساعدهم على الانتشار، في حين قلة وجود شركات إنتاج بالمعنى المعروف، وذلك كان من خلال برنامج حديث القاهرة المُذاع على قناة القاهرة والناس، في حلقة مع كريمة عوض وخيري رمضان، يوم 11 يناير المنقضي.