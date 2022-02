/681535/بايدن-مجموعة-السبع-توافق-على-رزمة-عقوبات-مدمرة-ضد-روسيا

وتابع:” التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا واتفقنا على المضي قدما لفرض حزمة من العقوبات المدمرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا.. نحن نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع".

بايدن: مجموعة السبع توافق على رزمة عقوبات مدمرة ضد روسيا

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع السيد/ طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والسيد/ جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد/ رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى.

رئيس الوزراء يلتقى محافظ البنك المركزى لمتابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية

و استهدف الاجتماع متابعة الموقف فى ضوء المستجدات العالمية، وأحداث الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تم الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم فى توافرها بالأسواق، وتخطى هذه الأزمة العالمية.

الاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.. ومدبولى: تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والبنك المركزى

وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزى، وهو ما أسهم فى تخطى أزمات وتحديات سابقة، موجها الشكر لمسئولى البنك المركزى على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية فى التنمية.