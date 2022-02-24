/681539/هل-يحق-لأعضاء-مجلس-الشيوخ-تعديل-القوانين-عن-طريق-تقديم-اقتراحات-برغبة-المركز-الوطنى-للاستشارات-البرلمانية-يجيب

صرح/ رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن هناك بعضا من نواب مجلس الشيوخ اقدموا على تعديل مادة او اكثر من القوانين عن طريق تقديم اقتراحات برغبة بهذا الشأن. فهناك أكثر من نائب بمجلس الشيوخ تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل مادة او أكثر لقانون من القوانين الصادرة.

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وأضاف مدير المركز الوطني... هذا التفاف على الدستور، حيث أن حق التشريع مقصور على مجلس النواب فقط، حيث نص الدستور ومن بعده اللائحة الداخلية لمجلس النواب على طرق محددة لتعديل القوانين إما عن طريق عشر عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح مشروع بقانون، او كان موقعا من اقل من عشر عدد الأعضاء فيصبح اقتراح بقانون.

أما الاقتراح برغبة فهي أداة برلمانية رقابية مقررة لكل عضو من الأعضاء لإبداء اقتراحات فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وهذه الاقتراحات بهدف المصلحة العامة فى موضوع من الموضوعات.

هل يحق لأعضاء مجلس الشيوخ تعديل القوانين عن طريق تقديم اقتراحات برغبة

وطالب رامي محسن/ مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بضرورة مراجعة أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراحات برغبة المقدمة من جانبهم بتعديل قوانين، كى لا تنتهي بالرفض لمخالفتها للدستور وأيضا للائحة مجلسي النواب وأيضا الشيوخ.