50 مهندس يتنافسون على مقاعد مجلس نقابة المهندسين بدمياط غداً

/681541/50-مهندس-يتنافسون-على-مقاعد-مجلس-نقابة-المهندسين-بدمياط-غدا

تشهد محافظات مصر غداً الجمعة 25 فبراير انطلاق انتخابات رؤساء النقابات الفرعية لنقابة الهندسي، فضلاً عن التجديد النصفي لعدد أعضاء مجالس إدارة النقابة على مستوى المحافظات، والذين مرعلى انتخابهم 4 سنوات، على أن يكون منتصف مارس القادم هو موعد جولات الإعادة على مقعد النقيب فى حالة عدم حسم أحد المرشحين لمقعد النقيب فى الجولة الأولى.

وتشهد محافظة دمياط غداً انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، بحضور أعضاء الجمعية العمومية بمقر النقابة وسط دمياط، بمشاركة 44 عضو هم من يتنافسون على مقاعد العضوية، بينما بتنافس 7 أعضاء أخرين على مقعد النقيب.

واستعدت النقابة لاستقبال الناخبين غداً منذ الثامنة من صباح الغد وحتى انتهاء اليوم وغلق اللجان، وقد شهد مقر اجراء الانتخابات داخل نقابة المهندسين بمحافظة دمياط، إعداد أكثر من 5 مقار انتخابية، فضلاً عن تقسيم الأماكن بالشكل الذى يضمن تطبيق الاجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمجابهة فيروس كورونا، فضلاً عن توفير الكمامات للوافدين، كما شهدت النقابة أيضاً أعمال تكثيف لحملات تطهير المقر الادارى استعداداً لاستقبال انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين يوم الغد.

قائمة هانى ضاحي تسعى لحسم الموقعة والنبرواى يتوعد الفساد

وتسعى قائمة المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لحسم انتخابات النقابة من الجولة الأولى، وذلك عقب إنعقاد مؤتمر دعائي قام خلاله أعضاء القائمة بشرح الرؤى، والأفكار التى سيتم تطبيقها لخدمة المهندسين حال فوزهم، بينما سعى باقى المرشحين لجذب الأصوات عن طريق التصدى لمشاكل المهندسين ومحاولة إيجاد حلولاً جذرية لها.

بينما عقد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، مؤتمرا انتخابيا بنادي المهندسين ببورسعيد، التقى خلاله عددا من القيادات والرموز النقابية بالمحافظة، في إطار الاستعداد لانتخابات نقابة المهندسين المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتعهد النبراوي، باستئصال الفساد بكافة صوره، والتصدي لكافة الممارسات الفاسدة، من خلال إرساء قواعد للمساءلة والمحاسبة، وإعلان كل القرارات على الجمعية العمومية بشفافية تامة، موضحا أن مجلسه سيعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع أكبر عدد ممكن المهندسين استنادا إلى تطور وسائل التواصل، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجلس النقابة إعمالا لقاعدة توسيع فرصة المشاركة في صناعة واتخاذ القرارات التي تحص المهندسين ومهنتهم.