فحص 1800 شخص ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 شخصا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية السلام، التابعة لمركز الزرقا، على مدار اليوم الخميس. وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل ١٢ حالة إلى المستشفيات للعلاج على نفقة الدولة، وتقديم الاستشارات لنحو ٣٦٠ حالة، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لنحو ٣ حالات. وقالت منال عوض، محافظ دمياط، إن مبادرة حياة كريمة في محافظة دمياط تشمل مركز كفر سعد الذي يتكون من 28 قرية و219 تابعًا يقطنه 240 ألف مواطن. وأضافت، أن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في كفر سعد هي مشروعات الصرف الصحي وأشارت إلى أنه تم إنشاء 7 نقاط إسعاف و6 حماية مدنية، و28 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي وتم توفير 141 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة. وأوضحت، أن هناك 16 مشروعًا لتأهيل وتطوير الترع، إلى جانب 22 مدرسة و570 حالة سكن كريم، و27 مشروع صحة.

أماكن تلقى لقاح كورونا فى دمياط

وأوضحت، مديرية الشؤون الصحية في دمياط ، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يستمر التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. أضاف البيان أن التلقيح بالجرعة الأولى يجري في مركز شباب شطا ومحكمة شطا ومقر الشهر العقاري ونادي الشرطة ومحكمة فارسكور، وميدان الجمعية بمركز كفر البطيخ، والوحدة الصحية بالبراشية.

وأشار إلى أنه من المقرر تقديم التطعيم، في الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد، والوحدة الصحية بقرية المحمدية والإدارة الصحية في فارسكور، والشهر العقاري في الزرقا. وفي وقت سابق، نظمت هيئة ميناء دمياط، ثلاث قوافل طبية قادمة من مديرية الصحة، لتطعيم العاملين بالهيئة ضد فيروس كورونا. وجرى التطعيم على عدة مراحل بالإدارات المختلفة، لضمان حسن سير وانتظام العمل. كماجرى توفير عدة اماكن لاستقبال العاملين وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية، مع مراعاة التباعد المكاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية.