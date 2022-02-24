/681543/وزيرة-الهجرة-عدد-المصريين-في-أوكرانيا-6000-مصري-نصفهم-طلاب-والدولة-لن-تتخلى-عنهم

تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علة أوضاع الجالية المصرية في أوكرانيا، منوهة متابعة الوزارة تتابع بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، والتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

دوت الخليج

وقالت مكرم خلال مداخلة هاتفيه لها عبر برنامج الحياة اليوم، تقديم الاعلامي محمد شردي، المذاع على قناة الحياة، أن اهتمام الدولة بالجالية المصرية في اوكرانيا كبير جدا، حيث يبلغ عددهم ما يقرب 6000 مواطن ومتوزعين على 21 دولة بارجاء الدولة.

وزيرة الهجرة: عدد المصريين في أوكرانيا 6000 مصري نصفهم طلاب.. والدولة لن تتخلى عنهم

وبعثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالة طمأنينه للطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا والذ يبلغ عددهم 3000 طالب ، منوهة انه تم عمل جلسة حوارية مع الطلاب والذي بدى على بعضهم حالة من القلق، ولكن تم معرفة متطلباتهم ويم التواصل معهم بالتعاون مع رئيس الجالية المصرية.

قلق الطلاب يشأن شهاداتهم الدراسية

ونوه ان هذه المرحلة تعد فترة دراسة، وبالتالي القلق ظهر في تفكيرهم بشأن شهادتهم الدراسية، وهذا الامر تم التواصل بشأنه مع وزير التعليم طارق شوقي.

وأكملت السفيرة نبيلة مكرم:" شكلنا غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة"، مضيفة أن غرفة العمليات في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن المتواجد فيها المصريين.